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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:26 ص

وفد تونسي يتوجه للسويس للتحضير لمشاركة نسور قرطاج في كأس إفريقيا

وفد تونسي يتوجه للسويس
وكالات
dostor.org/2641628

بدأ وفد من الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مصر مهمة التحضير اللوجيستي للمنتخب التونسي استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

ووصل وفد الاتحاد التونسي منذ أمس الخميس إلى القاهرة، ومنها إلى مدينة السويس التي تحتضن مباريات المنتخب التونسي مباريات ضمن المجموعة الخامسة، من أجل وضع برنامج خاص بدائرتي الإعلام والاتصال وتوفير كل الظروف اللوجيستية.

وقال الاتحاد إن زيارة العمل التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى توفير جميع الظروف الملائمة لإقامة وإعاشة وتأمين تنقلات وتدريبات المنتخب والاطمئنان عن قرب على تقدم الأشغال في الملعب الرئيسي.

كما يتضمن جدول أعمال البعثة اجتماعا مع لجنة التنظيم لضمان كل التسهيلات الضرورية للصحفيين وللجماهير التونسية التي ستتنقل إلى مصر لحضور النهائيات الإفريقية.

ويشمل برنامج عمل الوفد وضع استراتيجية عمل تسهم في تمتين العلاقة التي تربط المنتخب التونسي مع جماهيره المصرية الشقيقة انطلاقا من مدينة السويس العريقة.

ويخوض المنتخب مبارياته في استاد السويس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي مالي وأنجولا وموريتانيا.

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