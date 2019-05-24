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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:22 ص

اليابان تختار تشكيلة شابة في كوبا أمريكا استعدادًا للأولمبياد

اليابان تختار تشكيلة
وكالات
dostor.org/2641621

أعلنت اليابان تشكيلة شابة لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الشهر المقبل في البرازيل، واستدعى المدرب هاجيمي مورياسو اليوم الجمعة،‭ ‬ستة لاعبين فقط سبق لهم خوض مباريات دولية من إجمالي 23 لاعبًا.

ويشير قرار مورياسو باختيار هذه التشكيلة الشابة إلى رغبة اليابان في تحقيق الميدالية الذهبية حين تستضيف أولمبياد طوكيو2020.

ويُسمح في منافسات كرة القدم الأولمبية باختيار ثلاثة لاعبين فقط تزيد أعمارهم على 23 عاما. وضمت التشكيلة المتجهة إلى البرازيل شينجي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي السابق، الذي سجل 50 هدفا في 116 مباراة دولية، والحارس إيجي كاواشيما ولاعب الوسط جاكو شيباساكي ممن تزيد أعمارهم على 23 عاما.

كما اختير لاعب الوسط الصاعد شويا ناكاجيما، الذي تألق منذ صار من الأعمدة الرئيسية في فترة مورياسو، لمنح صلابة أكبر للتشكيلة.

وانضم أيضا تاكيفوسا كوبو (17 عامًا) نجم الدوري الياباني الذي لفت أنظار الجماهير مع المتصدر طوكيو هذا الموسم.

وتشارك اليابان وقطر في البطولة من خارج أمريكا الجنوبية ببطاقتي دعوة.

وأوقعت القرعة اليابان في مواجهة أوروجواي والإكوادور وتشيلي في المجموعة الثالثة.

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