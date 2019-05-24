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الجمعة 24/مايو/2019 - 11:21 ص

أحمد جمال ينفصل عن خطيبته.. والأخيرة ترد: "مستحيل أرجعله"

أحمد جمال ينفصل عن
محمد مجدي
dostor.org/2641620

علقت الإعلامية السعودية ديانا الخميس، على نبأ انفصالها عن المطرب أحمد جمال نجم برنامج "عرب أيدول"، وذلك بعد أن تداولته بعض المواقع مؤخرًا.

وقالت ديانا الخميس في تصريحات صحفية: "انفصلت عن أحمد جمال، وعودتي إليه مستحيلة، وهذا قرار نهائي من طرفنا نحن الاثنين، وربنا يوفقه في اللي جاي، نحن انفصلنا نهائيًا، وقرار العودة مستحيل من طرفي، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقه ويجيب اللي فيه الخير بإذن الله".

وقامت الإعلامية السعودية بحذف متابعة أحمد جمال وحذف صورهما معًا، بينما اكتفى هو بإلغاء متابعته لها من "تويتر" رغم احتفاظه بصور خطبتهما عليه.

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