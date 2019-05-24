الريال السعودي يسجل 4.52 جنيه اليوم
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، وفق تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل نحو 4.49 جنيه للشراء ونحو 4.52 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.51 جنيه للشراء
4.54 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.50 جنيه للشراء
4.53 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.47 جنيه للشراء
4.52 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.49 جنيه للشراء
4.54 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.43 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع