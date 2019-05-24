عروض مسرحية وورش فنية في فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالسيدة زينب

أقيمت عدة فعاليات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وذلك استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.



وقدمت فرقة السامر العرض المسرحي "مقامات مصرية" تأليف هشام السحار، إخراج حسن الوزير، بطولة جلال العشري، محمد النبوي، لمياء العبد، دينا مجدي، أحمد فرحات، أشعار محمد الشاعر، يقدم فيه المؤلف رسائل في حب الوطن من خلال الدراما الغنائية.



كما عقدت ندوة لمناقشة كتاب بعنوان "مجد كانون" ناقشة مدحت العيسوي، حيث تحدث عن كانون التي كانت مزارا أثريًا جميلًا يقصده السكندريون والغرباء للاستمتاع، والتى كانت تبدو ذات فنادق مرفهة وفخمة وهواء نقى وحرارة معتدلة، حيث الأجانب والزوار يستمعون همسات زفير هذه المدينة.



وعلى التوالي استمرت الورش الفنية التى تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث منها ورشة رسم حر، عمل ميداليات من الصوف، أخرى لعمل زهور بورق الكانسون، إلى جانب تنفيذ مجلة حائط عنى فضل العشر الأواخر من رمضان، كما عقدت ورشة حكى بعنوان "أجواء رمضان والترابط الأسرى" بمشاركة فؤاد مرسي.



وضمن نشاط الطفل وذوى القدرات الخاصة أقام التمكين الثقافى ورشة حلي وأكسسورات بالخرز لمجموعة من الأطفال الأسويا وذوي الاحتياجات بهدف دمجهم في المجتمع، إلى جانب ورشة رسم حر وتلوين بالألوان الفلومستر.