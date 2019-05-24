حسن الرداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

تحدث الفنان حسن الرداد، عن مقلب الفنان رامز جلال، وذلك خلال مشاركته في برنامج "تفاعلكم" على شاشة قناة العربية.



وكشف "الرداد" أن بعض الفنانين يكونوا على علم بتفاصيل مقلب رامز جلال قبل الذهاب، وآخرين لا يتم الكشف عن كل مجريات ما يحدث معهم خلال التصوير.



وتابع "الرداد" عن تجربته الخاصة مع مقلب رامز جلال وتحديدًا في "رامز ثعلب الصحراء"، أنه عندما حل ضيفًا فيه لم يكن مشهورًا وقتها، لهذا لم يتم إبلاغه بتفاصيل المقلب، لكن تم إخباره أنه سيقع ضحية مقلب خاص بالفنان عزت أبو عوف، لكن عندما ذهب للمكان عرف التفاصيل بالكامل قبل التصوير.



يذكر أنه يعرض لـ"حسن الرداد" في رمضان الحالي مسلسل "الزوجة 18".



