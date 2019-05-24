رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها من رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، مؤكدة أنها ستظل في منصبها حتى 7 يونيو المقبل، على أن يبدأ اختيار زعيم المحافظين الجديد الأسبوع المقبل.



وكانت الصحف البريطانية، ذكرت صباح اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي ستعلن اليوم "على الأرجح" استقالتها.



وكتبت شبكة "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني نقلًا عن أعضاء في إدارة رئيسة الحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم: "تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة".



وستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة، جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" المسئولة عن التنظيم في حزب المحافظين.



وذكرت صحيفة "تايمز" أنها ستعرض في هذه المناسبة تفاصيل رحيلها وخصوصًا البرنامج الزمني لذلك.



وأوضحت الصحيفة أن ماي "62 عاما" يمكن أن تبقى في منصبها 6 أسابيع إلى أن يختار المحافظون خليفة لها، وستكون بذلك في منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة من 03 إلى 05 يونيو.



وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمائة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.