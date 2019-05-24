القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
اقتصاد
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:13 ص

تراجع سعر الدولار بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تراجع سعر الدولار
dostor.org/2641606

تحرك الدولار مبتعدًا عن أعلى مستوى في عامين، اليوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط قطاع الصناعات التحويلية مخاوف من أن الصراع التجاري مع الصين ربما يلحق الضرر بأكبر اقتصاد في العالم ويؤثر على وضع العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2% إلى 97.686 فى التعاملات المبكرة فى أوروبا لينخفض 0.7% عن أعلى مستوى فى عامين عند 98.371 الذى بلغه فى الجلسة السابقة.

يأتى الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أدنى مستوياته فى نحو عشر سنوات فى مايو، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادى الأمريكى يمر بتباطؤ حاد.

وحتى الآن، فإن القدر الأكبر من المصاعب الناجمة عن الحرب التجارية تظهر فى آسيا، حيث تحقق اقتصادات من سنغافورة إلى تايلاند نتائج ضعيفة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، إن شكاوى الولايات المتحدة ضد هواوى تكنولوجيز ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجارى أمريكى صينى، بينما فى الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شىء "خطير للغاية".

ويغذى تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات توقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي).

وساهم ضعف الدولار فى أن يتعافى الجنيه الإسترلينى قليلا من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ونصف الشهر، بينما ارتفع اليورو لفترة وجيزة فوق 1.12 دولار ليبلغ أعلى مستوى فى أسبوع.

ومقابل الين، تراجع الدولار إلى 109.50 ين، ليواصل الخسائر التى تكبدها أثناء الليل.

موضوعات متعلقة

قانون ضريبة الدخل الجديد يؤجج مخاوف الشارع الأردني

تراجع نمو الأنشطة التجارية في منطقة اليورو

نمو قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو عند أدنى مستوى

البلاديوم يقفز لمستوى قياسي والذهب يرتفع فوق 1300 دولار

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهر

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أقل من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أكثر من شهرين

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

الآن

تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

بالأرقام.. أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر

المجلس العسكرى السودانى يدعو لانتخابات مبكرة

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

وفد تونسي يتوجه للسويس للتحضير لمشاركة نسور قرطاج في كأس إفريقيا

صحيفة ألمانية: الكرواتي ماندزوكيتش يدخل حسابات بوروسيا دورتموند

اليابان تختار تشكيلة شابة في كوبا أمريكا استعدادًا للأولمبياد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

الرئيس نيوز

نشاط الرئيس فى أسبوع.. إطلاق تميمة أمم إفريقيا.. وتكريم السفير الصينى

تيريزا ماي تعلن استقالتها من حزب المحافظين

5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

المهدي يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

نائب وزير خارجية الكويت: يبدو أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد بدأت

كشكول

في دعوى قضائية.. أستاذ بتربية حلوان يطالب بوقف اختبارات التابلت

اليوم.. بدء تصحيح إجابات الدبلوم الزراعي بالكنترولات الفنية

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكيل تعليم القاهرة يكشف عن موعد نتائج امتحانات النقل الابتدائية

تعرف على الخطة الصحية الوقائية من ارتفاع درجة حرارة الجسم

الأمصار

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بدلًا من جريزمان

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

بعد استقالتها يونيو المقبل.. من المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مسئولة برتغالية تؤكد أهمية تطعيم جميع المقيمين في البلاد

الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎