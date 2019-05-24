وفاء عامر تكشف أسباب نجاح ياسمين صبري

تشارك الفنانة وفاء عامر الفنانة الشابة ياسمين صبري، خلال شهر رمضان الجاري بمسلسل "حكايتي"، والذي أحدث حالة رواج كبير خلال الفترة الماضية؛ بسبب طبيعة قصته الرومانسية المعتمدة على التشويق.



وتحدثت وفاء عامر لـ"الدستور" عن مشاركتها لياسمين صبري خلال العمل قائلةً: "أتوقع لها أن تصبح نجمة كبيرة، فهي منذ اللحظة الأولى وأنا أراها كذلك، فهي تحب الشغل كثيرًا، وفي حالها دائمًا، وده سر حب الناس ليها، دون أن تظهر طوال الوقت على السوشيال ميديا".



واختتمت: "هي عكسي تمامًا في هذا الموضوع "السوشيال ميديا"، وأنا أتمنى لها النجاح، ووافقت أن أعمل معاها لأنني أراها نجمة كبيرة".