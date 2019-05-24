الأمن العام يضبط 217 سلاحًا ناريًا

يشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.



ونجحت جهود الأمن العام، خلال 24 ساعة، في ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، 231 قضية مخدرات، 433 دراجة نارية مخالفة، 27705 مخالفة مرورية، 1853 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا".



يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



تم تحرير محاضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.