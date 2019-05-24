حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 24 مايو 2019
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك، تبحث شؤونًا مادية وتكون حاضر الذهن، فتتخذ قرارات جيدة في الوقت المناسب.
عاطفيًا: حاول أن تقلب الأوضاع لمصلحتك حتى لو كانت الأمور معقدة قليلاً، واستفد من الظرف المناسب للبدء بعلاقة جديدة.
صحيًا: من السهل ان تصاب بارتفاع في ضغط الدم لذا حاول دائما أن تكون في أجواء هادئة ولا تتعرض لأي نزاعات أو مشاكل قد تسبب لك وعكة صحية.
الثور
مهنيًا: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات بغية تحسين العلاقة وتمتينها، لكن الضغوط عليه باتت كبيرة.
صحيًا: توضح لديك فكرة مبدعة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة.
الجوزاء
مهنيًا: تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكن الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة.
عاطفيًا: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى.
صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك.
السرطان
مهنيًا: قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت.
عاطفيًا: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.
صحيًا: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يومياً.
الأسد
مهنيًا: كن جاهزًا للتخلّي عن بعض الاستقلالية ولإلغاء بعض المشاريع في سبيل الوقوف الى جانب أحد الزملاء.
عاطفيًا: تمسك بزمام الأمور وتمحو الخلافات وتتلقى اتصالاً يفرح قلبك، وتسمع صوتاً كان في الأمس الأقرب إلى قلبك، باختصار، تستعيد البسمة وتشعر بالانسجام.
صحيًا: وضعك الصحي يجعلك في حالة من الاضطراب والقلق، ويفقدك الحياة الاجتماعية والنشاطات الترفيهية.
العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئًا ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات ايجابية مناصب.
عاطفيًا: تضع اصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة احداث تصحيحات او الانتباه الى تصرف الشريك تجاهك.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.
الميزان
مهنيًا: تبدو مبدعًا، وتكسب مالًا ويكون حظك جيدًا، وتناقش أمورًا مالية وتقوم باستثمار أو بعملية شراء، وتسمع بخبر يتعلق بعمل جديد.
عاطفيًا: قدرتك على الإقناع فائقة، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك.
صحيًا: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدّعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص.
العقرب
مهنيًا: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: احذّرك من التقلبات التي تظهر ومن المشاكل و من المغامرات العاطفية، تجنّب المجازفات وافعل فقط ما هو ضروري.
صحيًا: أمراض العصر كثيرة، ويمكن أن نصاب بها أحياناً من دون أن ندري، من هنا يتوجب عليك إجراء فحوص دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامتك.
القوس
مهنيًا: تتمتع بطاقة مهمة ونشاط وثقة بالنفس تعتبر من الأبراج القوية انت انسان قيادي بغض النظر عن عمرك.
عاطفيًا: قد تقع في الغرام أو تعيش مغامرة خاصة، وإذا كنت مرتبطًا فقد تستعيد العشق الذي كان وتبدأ صفحة جديدة من حياتك العاطفية.
صحيًا: تجنّب الانفعال الشديد لئلا تصاب بنوبات غضب تدفعك إلى توجيه الملاحظات اللاذعة والكلام الجارح، وانتبه إلى صحتك جيداً.
الجدي
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفيًا: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.
صحيًا: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.
الدلو
مهنيًا: نجمك يسطع وتدخل في مرحلة من الحيوية ممتازة فترة مميزة قد تشتري منزلا أو عقارًا جديدًا، مزوّدًا بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود.
عاطفيًا: لا تقرّر ارتباطاً هذا اليوم ولا تفكر في علاقة جديدة مع أول شخص ترتاح له، وكُن منتبهاً إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه إلى صحتك.
الحوت
مهنيًا: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك، وتسعد بلقاءات واجتماعات غير تقليديةتحملك إلى عالم الأحلام الواسع.
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية.
صحيًا: تلتقي شخصًا مهمًا يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.