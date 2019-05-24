داليا البحيري تنتظر استكمال تصوير "فالنتينو"

أكدت الفنانة داليا البحيري، أنها تنتظر استكمال تصوير مسلسلها الجديد "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام، الذي خرج من موسم رمضان الجاري.



وأشارت البحيري، إلى أنها لا تعلم موعد استئناف تصوير المسلسل أو موعد عرضه، مؤكدة أن العمل سيتم استكماله بشكل طبيعي دون أي مشكلات قريبًا.



تدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بـ"فالنتينو"، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، لكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.