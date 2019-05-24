سعر اليورو الأوروبي اليوم بـ18.93 جنيه
استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، وفق تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر اليورو نحو 18.77 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.91 جنيه للشراء
19.05 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر:
18.78 جنيه للشراء
18.95 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامي:
18.95 جنيه للشراء
19.09 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.88 جنيه للشراء
19.05 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك البركة:
18.76 جنيه للشراء
19.06 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي cib:
18.75 جنيه للشراء
18.91 جنيه للبيع.