بعد توقف 8 سنوات.. عودة بينالي القاهرة بمشاركة 80 فنانًا من 50 دولة

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في السادسة مساء الإثنين 10 يونيو المقبل، بينالي القاهرة الدولي الثالث عشر، بعد توقف دام 8 سنوات.



يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة الجاد لعودة الأحداث الدولية المتوقفة، والتي من شأنها تأكيد دور مصر الثقافي وريادتها التي كانت وما زالت إحدى أهم دعائمها المهمة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الاستعدادات والتجهيزات تسير على قدم وساق بقطاع الفنون التشكيلية لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم.



وقالت داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، إن الدورة الحالية تتم استضافتها في ثلاثة مواقع تابعة لقطاع الفنون التشكيلية هي قصر الفنون ومجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" ومتحف الفن المصري الحديث.



وأفاد الفنان إيهاب اللبان القوميسير العام لبينالي القاهرة الدولي، بأن هذه الدورة تحمل عنوان "نحو الشرق" بمشاركة 80 فنانا يمثلون 50 دولة.



كما تمت زيادة عدد وقيمة الجوائز بهذه الدورة لتصبح جائزة النيل الكبرى، إضافة إلى 5 جوائز للبينالي بدلًا من 3 جوائز في الدورة السابقة.