القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
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الجمعة 24/مايو/2019 - 10:51 ص

بلومبرج: مصر تواجه الموجة التضخمية الجديدة بإجراءات استباقية

بلومبرج: مصر تواجه
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2641592

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر احتفظت بأسعار الفائدة كما هي قبل تخفيضات الدعم الجديدة، والتي من شأنها رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وتابعت، أن البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كإجراء استباقي لمواجهة أي موجة صعود جديدة لمعدلات التضخم التي قد تنتج من تخفيضات الدعم المقرر لها آخر يونيو المقبل.

وأضافت الوكالة، أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعر الفائدة للودائع والإقراض، وهو قرار تنبأ به معظم الاقتصاديين، وسط توقعات أن يظل السعر ثابت لما بعد فصل الصيف.

وقال البنك المركزي في بيان، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية وأسعار النفط المتقلبة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية "تشكل مخاطر على توقعات التضخم المحلي".

وأكدت الوكالة، أن مصر خفضت أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط خلال العام الماضي، حيث بدأت في الأمر لترويض الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم تباطئت للشهر الثاني على التوالي في شهر إبريل لتصل إلى 13% مقابل 14.2% خلال شهر مارس، وسط تعزيز الحكومة لإمدادات الغذاء لتجنب ارتفاع الأسعار الذي يصاحب قدوم شهر رمضان المبارك، لكن من المتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى بعد رفع أسعار الوقود في يونيو.

وأوضحت أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم لأقل من 9%، خلال الربع الرابع من عام 2020.

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