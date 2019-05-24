القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
تقارير ومتابعات
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:48 ص

10 معلومات لاتعرفها عن الرئيس الزامبى إدجار لونجو

10 معلومات لاتعرفها
دعاء راجح
dostor.org/2641586

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الزامبي إدجار لونجو، حسبما كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناولا فيه إطار التطورات في القضايا الإقليمية المتعلقة بالإتحاد الإفريقي، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الرئيس الزامبي.

1- إدجار لونجو من مواليد 11 نوفمبر 1956.
2- سياسي زامبي وكان رئيس لبلاده منذ يناير 2015.
3- شغل منصب وزيرا العدل ثم الدفاع، بعد وفاة ساتا في أكتوبر 2014.
4- انتخب لولاية رئاسية في أغسطس 2016، وفار على منافسه مرة أخرى.
5- أدى اليمين الدستورية لأول فترة في 13 سبتمبر 2016.
6- تخرج "لونجو" في كلية الحقوق عام 1981، وأنضم إلى مكتب محاماة أندريه ماسي وشركاه في لوساكا، قبل انخراطه بالعمل السياسي.
7- أنضم إلى الحزب المتحد للتنمية الوطنية بقيادة أندرسون مازوكا، لكنه تحول إلى الجبهة الوطنية (PF) بقيادة مؤسس الحزب مايكل ساتا.
8- أصبح أمينًا عامًا للجبهة الشعبية ووزيرا العدل في 28 أغسطس 2014 ليحل محل وينتر كابيمبا، الذي طُرد من منصبه.
9- أدان سوء الأوضاع في سجن موكوبيكو، ووصفه بالمهين لكرامة الإنسان.
10- "لونجو" متزوج من "إستر لونجو" ولديه 6 أطفال.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ شهر

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ أقل من شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ أكثر من شهرين

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

بالأرقام.. أكبر خطة لإعمار المساجد فى مصر

المجلس العسكرى السودانى يدعو لانتخابات مبكرة

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

وفد تونسي يتوجه للسويس للتحضير لمشاركة نسور قرطاج في كأس إفريقيا

صحيفة ألمانية: الكرواتي ماندزوكيتش يدخل حسابات بوروسيا دورتموند

اليابان تختار تشكيلة شابة في كوبا أمريكا استعدادًا للأولمبياد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

الرئيس نيوز

نشاط الرئيس فى أسبوع.. إطلاق تميمة أمم إفريقيا.. وتكريم السفير الصينى

تيريزا ماي تعلن استقالتها من حزب المحافظين

5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

المهدي يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

نائب وزير خارجية الكويت: يبدو أن المفاوضات بين طهران وواشنطن قد بدأت

كشكول

في دعوى قضائية.. أستاذ بتربية حلوان يطالب بوقف اختبارات التابلت

اليوم.. بدء تصحيح إجابات الدبلوم الزراعي بالكنترولات الفنية

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكيل تعليم القاهرة يكشف عن موعد نتائج امتحانات النقل الابتدائية

تعرف على الخطة الصحية الوقائية من ارتفاع درجة حرارة الجسم

الأمصار

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بدلًا من جريزمان

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

بعد استقالتها يونيو المقبل.. من المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مسئولة برتغالية تؤكد أهمية تطعيم جميع المقيمين في البلاد

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎