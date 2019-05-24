10 معلومات لاتعرفها عن الرئيس الزامبى إدجار لونجو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الزامبي إدجار لونجو، حسبما كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناولا فيه إطار التطورات في القضايا الإقليمية المتعلقة بالإتحاد الإفريقي، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الرئيس الزامبي.



1- إدجار لونجو من مواليد 11 نوفمبر 1956.

2- سياسي زامبي وكان رئيس لبلاده منذ يناير 2015.

3- شغل منصب وزيرا العدل ثم الدفاع، بعد وفاة ساتا في أكتوبر 2014.

4- انتخب لولاية رئاسية في أغسطس 2016، وفار على منافسه مرة أخرى.

5- أدى اليمين الدستورية لأول فترة في 13 سبتمبر 2016.

6- تخرج "لونجو" في كلية الحقوق عام 1981، وأنضم إلى مكتب محاماة أندريه ماسي وشركاه في لوساكا، قبل انخراطه بالعمل السياسي.

7- أنضم إلى الحزب المتحد للتنمية الوطنية بقيادة أندرسون مازوكا، لكنه تحول إلى الجبهة الوطنية (PF) بقيادة مؤسس الحزب مايكل ساتا.

8- أصبح أمينًا عامًا للجبهة الشعبية ووزيرا العدل في 28 أغسطس 2014 ليحل محل وينتر كابيمبا، الذي طُرد من منصبه.

9- أدان سوء الأوضاع في سجن موكوبيكو، ووصفه بالمهين لكرامة الإنسان.

10- "لونجو" متزوج من "إستر لونجو" ولديه 6 أطفال.



