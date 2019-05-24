ضبط صاحب ثلاجة ألبان بحوزته 4 أطنان جبنة فاسدة بالجيزة

نجحت مباحث التموين بالجيزة، في القبض على صاحب ثلاجة ألبان، لاتهامه بحيازة 4 أطنان و800 كيلو من جبنة "موزاريلا"، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



كانت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، قد توصلت إلى حيازة "سعيد.ا" صاحب ثلاجة ألبان بالطالبية، لكميات من الجبنة الموزاريلا، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم.



وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 4 أطنان و800 كيلو من الجبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

