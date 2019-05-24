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الجمعة 24/مايو/2019 - 10:46 ص

نيكي الياباني يتراجع بالختام ويسجل خسائر للأسبوع الثالث

نيكي الياباني يتراجع
dostor.org/2641582

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليضع "نيكي" الياباني ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.

وتأثرت البورصة اليابانية سلبًا بالتصعيد التجاري بين واشنطن وبكين حول التجارة، إضافة لشركات التكنولوجيا ما ألقى بظلاله على شهية المستثمرين.

وفي جولة أخيرة من التعريفات، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على سلع صينية ما دفع بكين للرد، وسط مخاوف حول عدم استئناف المحادثات التجارية التي تشهد حاليًا حالة من التعثر.

وكانت البورصة الأمريكية سجلت خسائر حادة بالأمس وصلت إلى 400 نقطة قبل أن تقلصها لنحو 286 نقطة بالختام.

وأغلق سهم باناسونيك على هبوط بنحو 1.8 %، وذلك بعد يوم من إعلان الشركة وقف شحنات مكونات معينة إلى هواوي امتثالًا للقواعد التنظيمية الأمريكية.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 % ليهبط إلى 21117.2 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع، فإن المؤشر الياباني سجل خسائر بلغت 0.6 % أو ما يعادل 132.9 نقطة ليكون الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالري.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، فاستقر عند مستوى 1541.2 نقطة.

واستقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند 109.55 ين.

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