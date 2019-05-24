الخطوط السعودية تسيير 11 رحلة لنقل المعتمرين بالأراضي الحجازية

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، بأن شركة الخطوط الجوية السعودية، ستسير طوال اليوم الجمعة، 11 رحلة جوية متوجهين إلى مطاري جدة والمدينية المنورة؛ لنقل ما يقرب من 3 آلاف راكبًا مصريًا لأداء عمرة العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم.



وأضاف المصدر، أن شركة الخطوط السعودية ستقوم بنقل المعتمرين على طائراتها من طرازات العريضة وهى بوينج 777 و747 والأيرباص 330، مؤكدًا التنبيه على مسئولى الشركة بضرورة الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات أسوة بالعام الماضي والذي شهد نجاحًا كبيرًا للشركة السعودية بشهادة جميع الأجهزة والجهات.



وأشار المصدر، إلى أن جميع رحلات شركة الخطوط السعودية تشهد انتظامًا كبيرًا في مواعيد الإقلاع والهبوط منذ بداية انطلاق موسم عمرة شهر رمضان، لافتًا إلى التنسيق الكامل والمستمر بين مسئولى الشركة والجهات المعاونة والأجهزة الأمنية، لسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف الرحمن وتسهيل جميع الإجراءات.