الفلاحين: غرق أراضي وعطش أخرى ينبئ عن خلل في منظومة الري

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن غرق المحاصيل في أسيوط، رغم شكوى معظم المزارعين من نقص المياه، ينبئ عن خلل جسيم في منظومة الري بمصر.



لافتا أن مئات المزراعين بحوض الجزيرة منشية همام مركز البداري محافظة أسيوط يشكون من غرق محاصيلهم وتعرضهم لخسائر كبيرة، مشيرا إلى أن حوض الجزيرة بمنشية همام مركز البداري يقع في الجهة الشرقية من نهر النيل أمام قرية النخيلة.



وأضاف "أبو صدام" في تصريحات اليوم، أن نصيب المواطن المصري حاليا أقل من 600 متر مكعب ماء، بما يعني أن مصر دخلت مرحلة الندرة المائية، لأن خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب سنويا للفرد وحصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب سنويا من نهر النيل و5 مليار مياه جوفية وأمطار، فيما يزيد عدد السكان عن 105 ملايين نسمة، ومع توجه مصر للتقشف المائي لا يعقل أن نري هذا الإهمال، مطالبا بضرورة محاسبة المسئول عن إهدار هذه المياه الغالية وتعويض المتضررين.



وأوضح أن معظم المزارعين يشكون من نقص المياه، ويعزف أكثر مزارعي الأراضي الجديدة عن زراعة المحاصيل الصيفية خوفا من هلاك المزروعات من قلة المياه، واتجه الأكثرية إلى استخدام آبار المياه الجوفية رغم ما قد تتسبب فيه من زيادة ملوحة الأرض، واتخذت الدولة إجراءات قاسية وغرامات لمن يزرع آرز في أي منطقة بجميع أنحاء الجمهورية غير المناطق المحددة بحجة توفير المياه مطالبا بضرورة محاسبة من يتسبب في عطش بعض المزراعين وغرق البعض الآخر.