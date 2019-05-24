ناخبو التشيك وأيرلندا يصوتون فى انتخابات البرلمان الأوروبى اليوم

يدلي سكان التشيك وأيرلندا بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، للمشاركة في واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم.



وتبدأ الانتخابات دورة سياسية جديدة في الاتحاد الأوروبي وستؤدي إلى تغيير في قادة المؤسسات العليا بالتكتل.



وصوتت بريطانيا وهولند،ا أمس الخميس، لكن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة تصوت يوم الأحد، وهناك أكثر من 400 مليون ناخب مؤهلون للمشاركة في الانتخابات.



ويصوت ناخبو التشيك على مدار يومي الجمعة والسبت، بينما تغلق صناديق الاقتراع مساء الجمعة في أيرلندا.



والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، الذي سيطر عليه لفترة طويلة ائتلاف كبير من أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط، يمكن أن يصاب بالشلل بسبب زيادة التيار الشعبوي الذي ترك أثرا في دول مثل إيطاليا وفرنسا والمجر وألمانيا.



وسيكون للبرلمان الجديد دور فعال في تعيين الأعضاء المقبلين في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قبل الشروع في العمل المنتظم لفحص المبادرات الجديدة والميزانية المستقبلية للتكتل.



وتقوم الأحزاب الشعبوية عبر التكتل بحملة لإعادة بناء صورة الاتحاد الأوروبي وفق توجهاتها، وقد تزداد أعدادها بعد التصويت في نهاية هذا الأسبوع.