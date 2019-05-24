روسيا.. السماح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة

أعلن المكتب الصحفي للجمعية الروسية لعلم الأورام السريرية، أن وزارة الصحة الروسية سمحت بإجراء اختبارات سريرية لدواء روسي جديد مضاد لسرطان المعدة.



وأطلق على الدواء الروسي الجديد الجديد "ألوفانيب"، ويشتر الإسم الجديد للدواء الذي يكبح نمو الخلايا السرطانية عن طريق التأثير المباشر في مستقبلاتها القادمة.



وسيشارك في هذه الاختبارات المرضى المصابون بسرطان المعدة، خاصة الذين خضعوا للطرق التقليدية في العلاج ضد السرطان.



ومن المقرر أن تجري هذه الاختبارات في مستشفيات مدن موسكو وبطرسبورج وروستوف على الدون وأومسك.



وفقا للأطباء، يحتل سرطان المعدة في الفترة الأخيرة المرتبة الرابعة في نطاق انتشاره بين الرجال والمرتبة السادسة بين النساء.