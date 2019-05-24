تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية إن ريال مدريد أضاف اسمًا جديدًا إلى لائحة اللاعبين، الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح المصدر أن النادي الملكي وضع على راداره النجم المغربي، حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم، خصوصا في دوري أبطال أوروبا.



وتابعت أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، خطف أنظار الإدارة الفنية لإدارة الفريق الريالي، مشيرة إلى أن سعره مغري كذلك، حيث لا يتجاوز حاليًا 40 مليون يورو (نحو 44 مليون دولار).



وأضافت: "يرى الميرينجي في حكيم زياش الخيار الجيد لتعويض الرحيل المنتظر لجاريث بيل، الذي أشارت العديد من التقارير إلى عودته إلى الدوري الإنجليزي".



وكانت تقارير إعلامية هولندية كشفت أن اللاعب المغربي قرر بشكل نهائي مغادرة أسوار أياكس مع نهاية الموسم الجاري، حيث تلقى عدة عروض من فرق إنجليزية وإسبانية وألمانية.



وقال مارك أوفرمارس، مدير كرة القدم في أياكس، الأسبوع الماضي، إن زياش سيسمح له بمغادرة النادي هذا الصيف، مضيفًا أن النجم المغربي الذي اختير أفضل لاعب في أياكس للموسم الثاني على التوالي "سيغادر عندما يأتي ناد كبير" لضمه.



وقدم زياش أداء مميزا مع أياكس هذا الموسم، بعدما توج معه بثنائية الدوري والكأس، إلى جانب الصعود معه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلا 24 هدفا في جميع المسابقات.