محمد بن سلمان يلتقى مبعوث الرئيس الأمريكى للشأن السورى

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري جيمس جيفري، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.



وبحسب ما أورددته الوكالة، فإنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.



حضر اللقاء من الجانب السعودي، كل من، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.



فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.