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الجمعة 24/مايو/2019 - 06:20 ص

الصادق المهدى يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

الصادق المهدى يقترح
الصادق المهدى يقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية
وكالات
dostor.org/2641507

اقترح رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي تكوين مجلس السيادة بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية واعتبر الخطوة مهمة "لوقف التصعيد العدائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير".

وقال "المهدي" في خطاب سياسي له، إن تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية يمثل صيغة لتحديد العلاقة مع المجلس العسكري.

ودعا المهدي شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير لتأكيد وحدتها وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع العسكريين.

وكان قد دعا النائب المستقل في البرلمان السابق الفريق خليل محمد الصادق مؤخرًا إلى تشكيل مجلس سيادة من 5 أعضاء فقط، 3 مدنيين و2 عسكريين، وبرئاسة عسكرية.

وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ القرار بالتوافق حتى يتم تفادي حالة عدم الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وانتقد الصادق خلال تصريح صحفي، المقترحات الداعية إلى تشكيل مجلس السيادة من 10 أعضاء فاكثر، واعتبره ترهلا غير مبررا.

وتساءل الصادق عن الجهة التي تنفق على مخصصات أعضاء مجلس السيادة وهم بذات العدد الكبير الذي يقارب مجلس الوزراء في ظل التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.

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