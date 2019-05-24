بالصور.. "بوسى" تتألق بحفل كامل العدد فى القاهرة الجديدة 

أحيت النجمة بوسي واحدة من أقوى السهرات الرمضانية التي حملت لافتة "كامل العدد"، بنادي سكاي في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات.



حضرت بوسي مرتدية ملابس "كاجوال" بصحبة مدير أعمالها حمدي بد، وقدمت وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها "أه يا دنيا" و"شيكولاتة" و"حط أيده يا" و"مبروك عليا" و"عبده" وتعالى" وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي.



وحرصت بوسي على توجيه التحية للجمهور وبخاصة أصدقائها الفنان حمدي الميرغني وحرمه الفنانة إسراء عبدالفتاح واللبناني إيدي بومراد ومحمد الزغبي وآية عز الدين، الذين حضروا الحفل في السهرة الرمضانية بنادي سكاي في القاهرة الجديدة.