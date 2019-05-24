توصية بالإبقاء على الملاكمة فى أولمبياد 2020

رحب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 بتوصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بالإبقاء على الملاكمة ضمن منافسات الدورة الأولمبية التي ستنطلق العام المقبل.



وأوصى المجلس التنفيذي باحتفاظ اللعبة بمكانها لكن بعيدًا عن ولاية الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة على هذه الرياضة.



وجاءت التوصيات مع نشر اللجنة الأولمبية الدولية لتقرير مؤلف من 30 صفحة في نهاية تحقيق جرى بشأن الطريقة التي يدار بها الاتحاد الدولي والسياسات المالية التي يتبعها بعد أن دخل في دوامة من المشكلات على مدار سنوات.





وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان، إنها ستعمل على إنشاء مجموعة عمل سيقودها موريناري واتانابي، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز، لتنظيم شؤون منافسات الملاكمة خلال أولمبياد طوكيو.



وقال جون كواتس، المكلف من اللجنة الأولمبية الدولية بمتابعة سلاسة التنظيم عقب اجتماعات في طوكيو: "بالتأكيد هذا هو العامل الأهم بالنسبة للملاكمين الذين يتدربون، ويستعدون للأولمبياد".



وتابع: "من الواضح أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين على اللجنة التي يترأسها السيد واتانابي القيام به، لكننا لا نشك على الإطلاق في قدرتنا، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة، على تحقيق توقعات وآمال جميع الرياضيين".



ويقول الاتحاد الدولي للملاكمة، إنه بدأ إصلاحًا شاملًا خلال آخر 18 شهرًا، وفعل كل ما طلب منه، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت: "إن مستوى التقدم كان ضعيفًا".



وقال الاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان: "إنه أحيط علمًا بتقرير اللجنة الأولمبية الدولية، ولن يصدر المزيد من التعليقات حتى إشعار آخر".