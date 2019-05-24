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الجمعة 24/مايو/2019 - 06:44 ص

اليوم.. ليلى غفران ضيفة بسمه وهبة فى "شيخ الحارة"

ليلى غفران ضيفة
ليلى غفران ضيفة بسمه وهبة فى "شيخ الحارة"
حسين الجندي
dostor.org/2641499

تحل المطربة ليلي غفران، اليوم الجمعة، ضيفة في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءًا، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة"، هو برنامج حواري، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أولي حلقات البرنامج قد حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيها الراقصة دينا، والنجم أحمد آدم، وأيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس، والتي وصلت إلي ٦٨ مليونًا، وفقًا لموقع "social blade".

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