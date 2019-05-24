أسعار الذهب تقفز 1% مع تراجع الدولار من أعلى مستوى فى عامين

قفزت أسعار الذهب 1% مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عامين، الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وهبوط أسواق الأسهم العالمية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1284.78 دولار للأوقية في آواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن قفز في وقت سابق 1.1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23 دولار.



وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.9%، لتبلغ عند التسوية 1285.40 دولار للأوقية.



وقال سوكي كوبر، محلل المعادن النفيسة ببنك ستاندرد تشارترد: "شهدنا ارتدادًا حادًا للدولار، وذلك أعطى دعمًا لأسعار الذهب".



وبعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مايو 2017، تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية سجل أدنى مستوى في عشر سنوات تقريبًا في مايو.



وانخفض الدولار 0.2% أمام منافسيه من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1% إلى 14.60 دولار للاوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1310.01 دولار للأوقية.



وانخفض البلاتين 0.6% إلى 794.00 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس عشر من فبراير عند 791 دولارًا.