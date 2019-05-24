الليلة.. حفل "بشير" بمركز "درب 1718"

يقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ بمركز درب 1718 في الفسطاط٬ حفل غنائي فني يحييه الفنان الشاب "بشير"، وذلك ضمن فعاليات برنامج مزيكا في السطح.



تعرف "بشير" على كنوز الفلكلور، خلال طفولته، لكن إدراك قيمته مسألة تأخرت إلى سنوات دراسته للأدب العربي بجامعة القاهرة، حيث مكنه أساتذة الفلكلور الكبار، أمثال أحمد مرسي، ونبيلة إبراهيم، وشمس الدين الحجاجي، من تأمل أساليب الأداء الفلكلوري٬ وإدراك تنوعه، وهو أمر جعله يحلم بجمع تراث قبائله في الصعيد، وأنفق سنوات من عمره في هذا السبيل، ثم جاءت تجربته القصيرة في العمل مع المخرج حسن الجريتلي، وضمن فريق " الورشة " المسرحية لتتيح له سبل استثمار هذه المعرفة وتطويرها موسيقيًا، كما قدم تجارب مسرحية مع المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، والتونسي الراحل عز الدين قنون.

