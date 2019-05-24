الليلة.. عرض الأراجوز وخيال الظل بالسحيمى

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيًا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.



يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات العربية، منها مقطوعة موسيقية "تحميلة من التراث الشعبي"، و"افتتاحية سليمان جميل"، و"رمضانيات" أداء المنشد عبده زغلول، و" يا ليل يا أبو الليالي" أداء عبد المحسن الظني، ورشا فؤاد، و"فقرة صعيدي" أداء فكر القناوي، و" قلتين علي الترعة ياما" أداء خيرية الشاعر، و"فقرة النوبي" أداء سيد السمان، و"علي ورق الفل دلعني" أداء آية خالد، و"يا سيدة وياما دقت علي الرأس طبول" أداء نورا صبحي، وفقرة التنورة أداء صلاح عبد الظاهر.



وفى بيت السحيمي بشارع المعز، يقام عرض الأراجوز وخيال الظل بعنوان"جحا ملك الحواديت"، وبمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة يستمر معرض " رمضانيات" المقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويشارك بالمعرض 22 فنانًا، ويستمر حتى الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان.