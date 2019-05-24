"نيكى" يهبط 0.81% فى بداية التعامل بطوكيو

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، وانخفض نيكي 0.81%، مسجلًا 20980.79 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.87 % ليسجل 1527.20 نقطة.



وعلي صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي، وذلك في جلسة التداول منخفضًا 286.14 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 25490.47 نقطة.



وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 03. 34 نقطة، أو 1.2% ليصل إلى 2822.24 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56. 122 نقطة، أو 1.6% ليصل إلى 7628.28 نقطة.