"يونكر": التاريخ سيثبت صواب موقف آنجيلا ميركل بشأن اللاجئين

أثنى رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر، على المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل فيما يتعلق بسياستها ذات الصلة باستقبال اللاجئين.



وقال "يونكر"، في مقابلة نشرت في عدد اليوم الجمعة لصحيفة بيلد: "أنجيلا ميركل فعلت الشيء الصحيح في خريف عام 2015، وسيثبت التاريخ صوابها".



وأضاف: "إذا كانت الحدود الألمانية قد أغلقت، لانهارت النمسا والمجر تحت وطأة اللاجئين، هذه هي الحقيقة".



وبسؤاله عما إذا كانت المستشارة الألمانية قد قادت أو تسببت في انقسام الاتحاد الأوروبي، رد "يونكر": "يمكنك التأثير على أشياء كثيرة من برلين، هذا صحيح".



وتابع: "لكن لا يمكن لشخص واحد أن يقود الاتحاد الأوروبي أو يقسمه، في أوروبا، تحتاج دائمًا إلى حلفاء موثوقين بقوة والعديد من الأصدقاء إذا كنت تريد تحقيق شيء ما".