أمسية شعرية لفرقة صوت الصعيد بمكتبة القاهرة الكبرى

اختتمت مساء أمس الخميس٬ بمكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك٬ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الرمضاني٬ حيث نظمت المكتبة بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة٬ أمسية موسيقية شعرية بعنوان "ذاكرة الجنوب" لفرقة صوت الصعيد.



هذا وقد أحيا الأمسية مجموعة من شعراء الصعيد الشبان، منهم الشاعر محمد المساعيدي، والشاعر محمود عبدالله، والشاعر محمود عبدالظاهر٬ والشاعرة هيام حمزة، بإلقاء مجموعة من القصائد ذات الطابع المصري الأصيل التي تحمل طابع وأصالة الجنوب، وقامت بإدارة وتقديم الأمسية الكاتبة الدكتورة غادة الوكيل.



يشار إلي أن مكتبة القاهرة الكبرى كانت قد نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر رمضان٬ والتي تنوعت بين الأمسيات الشعرية والثقافية٬ والندوات الفكرية والحفلات الموسيقية الغنائية.