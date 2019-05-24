موسيقى أسيوط وشعبية مطروح تلهب جماهير سور القاهرة الشمالى

ضمن ليالى رمضان الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بسور القاهرة الشمالى وتستمر حتى 23 رمضان.



نظمت الهيئة عروض فنية متنوعة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث بدأت الفعاليات بعرض فنى لفرق أسيوط موسيقى عربية قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتميزة منها "ياصلاة النبى، رمضان جانا، رمضان كريم، أروح لمين، سلام الله ياطه، لاجل النبى، هلت ليالى، الرضا والنور، صلينا الفجر فين" بقيادة المايسترو حسام حسنى، حصلت الفرقة على عدد كبير من الجوائز الرسمية خلال السنوات السابقة منها أول غناء وأول عزف فردى وأحسن مايسترو وأحسن دويتو فى بعض مهرجانات الموسيقى العربية، كما تشارك الفرقة فى جميع الإحتفالات القومية والأعياد.



أعقب ذلك تقديم عرض فنى لفرقة مطروح للفنون الشعبية قدموا خلاله مجموعة من التابلوهات الإستعراضية المعبرة عن البيئة المطروحية منها "الترحيب، الكشك، الكف، السامر، الزجالة"، تعتبر فرقة مطروح واحدة من أهم الفرق المصرية التى تهتم بالتراث الفلكلورى كونها مرآة تعكس وتبرز الموروثات الشعبية والفولكلور المصرى عامة والمطروحى خاصة والذى يتميز بثقافة صحراوية وساحلية.



مثلت الفرقة مصر خلال السنوات الماضية فى العديد من المهرجانات بألمانيا وبولندا وإيطاليا وتركيا والجزائر واليمن الأردن وأذربيجان والفلبين وكردستان وغيرها من الدول، وتشتهر الفرقة ب 15 استعراضًا فنيًا تراثيًا من بينها 4 استعراضات تخص واحة سيوة وهى "الزقالة والعروسة السيوية ورقصة الحصاد والألعاب السيوية" وباقى الاستعراضات تخص الثقافة البدوية من بينها رقصة "الكيشيك والمطروحية والصابية والجاية والجلامة والسامر"، وتقدم هذه الاستعراضات مصحوبة بعزف الآلات الإيقاعية، بالإضافة إلى آلة المقرونة التى تميز الموسيقى البدوية عن غيرها من الموسيقات الأخرى.



أما على المسرح الصغير فقدمت الهيئة عروض أفلام رسوم متحركة وتسجيلية قصيرة منها "اقرأ" انتاج الثقافة السينمائية، "إمرأة نوح عليه السلام ج3" إنتاج شركة المتحدين للإنتاج والإعلام، بالإضافة إلى أفلام تسجيلية قصيرة من إنتاج المركز الإستكشافى للعلوم والتكنولوجيا منها "رحلة العائلة المقدسة، الجامع الأزهر"، تلى ذلك عرض عرائس بعنوان "مملكة القرود" لفريق جاردن سيتى، عرائس ماسكات عرائس ماريونت راقصة لفريق أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة.