تحديد موعد انطلاق الدورى الجزائرى فى موسمه الجديد

أعلن اتحاد الكرة الجزائري أن مسابقة دوري المحترفين لموسم 2019 2020، ستنطلق في 15 أغسطس المقبل.



ويسدل الستار على مسابقة الدوري لموسم 20192018، الأحد المقبل بإجراء الجولة 30 والأخيرة ولم يتحدد بعد تاريخ إقامة نهائي مسابقة الكأس بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.



ووافق اتحاد الكرة الجزائري على اقتراح رابطة دوري المحترفين بالزام الأندية بمشاركة خارجية واحدة اعتبارًا من الموسم المقبل.



وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي بعد اجتماع مكتبه التنفيذي، أن بطل الدوري ووصيفه وصاحب المركز الثالث، وبطل مسابقة كأس الجزائر لن يسمح لهم إلا بمشاركة دولية واحدة خاصة بالأندية.



وأوضح الاتحاد أن الأولوية ستمنح للمنافسة القارية (رابطة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية).