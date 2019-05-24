اليمين المتطرف فى فرنسا يتصدر استطلاعات الرأى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

أظهر استطلاع للرأي تزايد التأييد لمرشحي حزب التجمع الوطني الذي يمثل اليمين بقيادة مارين لوبان وحزب الجمهورية إلى الأمام بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ثلاثة أيام من التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.



وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز أوبينيون واي لحساب صحيفة "لي إيكو"، ونشر أن حزب مارين لوبان ظل في المقدمة وتقدم نقطة مئوية ووصل إلى 25%.



وبذلك يتقدم الحزب نقطتين عن حزب ماكرون الذي زادت نسبة شعبيته نقطة واحدة أيضًا عن آخر استطلاع للرأي جرى الأسبوع الماضي ووصل إلى 23%.



جاء الاستقطاب الحاد بين حزبي لوبان وماكرون على حساب الأحزاب الأصغر، مثل حزب الجمهوريين الذي يمثل يمين الوسط التقليدي الذي انخفضت نسبة شعبيته إلى 13%.



وقال برونو جانبار، من مركز أوبينيون واي، للصحيفة: "تدخل إيمانويل ماكرون سمح له بحشد مؤيديه، وهو أمر لا يستطيع سواه القيام به.،لكن ذلك أيقظ أيضًا مجددًا أولئك الذين يريدون عقابه".



وحرص ماكرون، الذي قام بحملة انتخابية في الأيام القليلة الماضية، على تصوير الانتخابات باعتبارها معركة بين القوميين المناهضين للهجرة و"التقدميين" المؤيدين للاتحاد الأوروبي من أمثاله.