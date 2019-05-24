سقوط مسجل خطر بحوزته حشيش ونصف مليون جنيه بالغربية (صور)

ألقى ضباط مباحث مركز شرطه زفتى، بمحافظة الغربية، القبض على مسجل شقى بحوزته سلاح بدون ترخيص، ومواد مخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى، برئاسه الرائد محمود العرنوسي، ومعاونيه، من ضبط المدعو "ن. ط " مسجل شقي خطر، ومقيم قرية سندبسط مركز زفتى، وبحوزته 2 فرش ونصف من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقيه خرطوش، و2 طلقة لذات العيار، وكذلك مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، إضافة إلى هاتف محمول.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت استكمال التحقيقات.