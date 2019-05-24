المحكمة العليا فى تشيلى تلغى تحالفًا مع شركات طيران أوروبية وأمريكية

ألغت المحكمة العليا في تشيلي تحالفًا تجاريًا بين شركة الخطوط الجوية في البلاد "لاتام إيرلاينز"، والخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الجوية البريطانية، وشركة الطيران الإسبانية (إيبيريا)، قائلة: "إنه ينطوي على خطر تقويض المنافسة الحرة".



وكان قد تمت المصادقة على التحالف، الذي كان سيسمح لشركات الطيران بتنسيق مواعيد وأسعار الرحلات، من قبل محكمة مكافحة الاحتكار في تشيلي في أكتوبر الماضي.



وطعنت منظمة حماية المستهلك "كوناديسوس"، ورابطة شركات السياحة "أتشيت"على ذلك القرار، قائلة: "إنه يمكن أن يزيد الأسعار ويخفض جودة خدمات شركات الطيران".



ونقلت صحيفة "لا ترسيرا" اليومية عن خوليو بيليجريني المحامي في رابطة "أتشيت" قوله: "إن قرار المحكمة العليا يضمن المنافسة على الرحلات الجوية بين تشيلي وأوروبا والولايات المتحدة، إنه نبأ سار للسياحة في بلدنا ولجميع المستهلكين".