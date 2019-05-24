"أى.تى.فى" تتوصل لاتفاق لإتاحة مباريات كأس إنجلترا مجانًا

وقعت شبكة "أي.تي.في" التلفزيونية البريطانية عقدًا لأربع سنوات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإتاحة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي مجانًا، بدءًا من موسم 2021-2022.



وستذيع "أي.تي.في"، التي ستتقاسم التغطية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أكثر من 20 مباراة في كل موسم خلال مدة العقد، ويتضمن الاتفاق تغطية حية لمباراة درع المجتمع في كل عام.



وقال مارك بلينجهام، رئيس التسويق وتطوير كرة القدم بالاتحاد الإنجليزي، في بيان: "الاتفاق مع (أي.تي.في) يمثل أنباء رائعة ويعني أنه سيصل إلى أكبر قطاع من الجماهير داخل البلاد".



وكانت "أي.تي.في" شريكًا رائعًا في بث مباريات إنجلترا الدولية، وستقوم بعمل مذهل لتغطية أعرق كأس في العالم، وستملك "أي.تي.في" حق الاختيار الأول والرابع لمباريات الدورين الثاني والرابع، بالإضافة إلى دور الثمانية والاختيار الثاني والثالث للأدوار الأول والثالث والخامس، كما ستملك "بي.بي.سي" حق الاختيار الأول للدور قبل النهائي.



وقال نيال سلون، مدير قطاع الرياضة في "أي.تي.في": نشعر بسعادة بمشاركة الاتحاد الإنجليزي رؤيته لإتاحة المباريات مجانًا، ونتطلع لاجتذاب مشاهدين جدد في الطريق إلى النهائي باستاد ويمبلي.