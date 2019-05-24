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الجمعة 24/مايو/2019 - 01:26 ص

"بينج": منتدى الأعمال بين الصين وكاليفورنيا يعزز العلاقات الاقتصادية

بينج: منتدى الأعمال
"بينج": منتدى الأعمال بين الصين وكاليفورنيا يعزز العلاقات ال
وكالات
dostor.org/2641470

قال تشانج بينج، القنصل الصيني العام في لوس أنجيليس، إن منتدى الأعمال بين الصين وكاليفورنيا، المقرر عقده في يونيو في لوس أنجيليس، سوف يعمل على زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة القائمة بين مقاطعات الصين وولاية كاليفورنيا.

وسوف يُعقد المنتدى في 5 يونيو في فندق ميلينيوم بالتيمور بوسط لوس أنجبليس، ويهدف المنتدى الذي يعد حدثًا بارزًا في إطار مجموعة العمل المشتركة بشأن التعاون التجاري والاستثماري بين مقاطعات الصين وولاية كاليفورنيا، إلى تعزيز التجارة البينية والتعاون الاستثماري.

وقال "تشانج"، خلال مؤتمر صحفي، إن أكثر من 70 شركة من 8 مقاطعات وبلديات صينية سوف تشارك في المنتدى، الذي من المقرر أن يركز على موضوعات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة الإلكترونية عبر الحدود والاستثمار والتصنيع والابتكار، موضحًا أن المنتدى يمثل فرصة عظيمة للمشاركين لبحث العلاقات التجارية الصينية - الأمريكية واستكشاف المزيد من آفاق التعاون.

وأضاف "تشانج"، أن منتدى هذا العام سيختار مقاطعة قوانجدونج الصينية لتكون المقاطعة ضيفة الشرف، وسوف يبرز وفد قوانغدونغ الذي يقوده نائب حاكم المقاطعة، فرص الأعمال في منطقة خليج قواندونج - هونج كونج - ماكاو الكبرى المقامة حديثًا.

وتابع "تشانج": في ظل الظروف الراهنة، يبدو مهمًا أكثر من ذي قبل تعزيز الحوارات بين مجتمعات الأعمال في بلدينا، وأيضًا تبني منهج طويل الأجل لإقامة تعاون مشترك.

جدير بالذكر، أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لكاليفورنيا وثالث أكبر جهة تستقبل صادرات كاليفورنيا من السلع، ومن بين الولايات الأمريكية، استطاعت كاليفورنيا أن تجذب أكبر قدر من الاستثمارات والسياحة الصينية، كما تستضيف كاليفورنيا أكبر عدد من الطلبة الدوليين من الصين.

وأضاف "تشانج"، أنه في العام الماضي، بلغ إجمالي عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مقاطعة لوس أنجيليس 1.1 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نحو 50 ألف طالب صيني يدرسون في جامعات جنوبي كاليفورنيا.

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