القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
اقتصاد
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:21 ص

الحكومة بسيئول تشير إلى إمكانية التدخل فى سوق العملات الأجنبية

الحكومة بسيئول تشير
الحكومة بسيئول تشير إلى إمكانية التدخل فى سوق العملات الأجنب
وكالات
dostor.org/2641469

قال وزير المالية الكوري الجنوبي إن الحكومة ستتخذ إجراءات للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي في حالة زيادة التذبذب.

وأكد هونغ نام-كي وزير الاقتصاد والمالية في اجتماع مع الصحفيين: "سنبذل الجهود لتحقيق استقرار السوق إذا حدث تذبذب في سوق الصرف الأجنبي نظرا للحركة المفرطة من جانب واحد التي ترجع إلى عوامل أخرى غير الطلب الفعلي،" مشددًا على استعداد الحكومة الدائم.

وتشير تعليقات "هونج" إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي لوقف تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

يذكر أن بنك كوريا أعلن في مارس الماضي أن السلطات المالية في كوريا الجنوبية باعت 187 مليون دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2018 للمساعدة في استقرار السوق.

فقد الوون الكوري حوالي 6% من قيمته أمام العملة الأمريكية هذا العام، ليغلق عند 1.189.20 وون.

زادت حدة حالة التذبذب في الآونة الأخيرة وسط تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين متسببة في تراجع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل غير متوقع.

تقلص الاقتصاد ما يقدر بنحو 0.3 % في الربع الأول من العام مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وهو ما يعد أسوأ أداء للاقتصاد الكوري منذ عقد كامل.

وقال "هونج" أيضًا إن الحكومة ليس لديها خطط لإعادة تقييم العملة، مشيرا إلى أن الحكومة ستركز على تنشيط الاقتصاد المتباطئ بدلا من التسبب في ارتباك اجتماعي لا داعي له.

جاءت تصريحات الوزير بعد 3 أيام من نفي حاكم بنك كوريا "لي جو-يول" التقارير التي تشير إلى احتمال إعادة تقييم العملة، قائلًا إن البنك لم يدرس الاحتمال وليس لديه أي خطط لتنفيذ هذه الخطوة.

وتشير عملية إعادة التقييم إلى تغيير القيمة الاسمية للعملة. يعد الوون الكوري أعلى من العملات الأخرى من حيث القيمة الاسمية. وأعلى ورقة مالية في كوريا الجنوبية من فئة الـ50،000 وون تبلغ قيمتها 42 دولار.

وقال "هونج" إنه يجب على اللجنة الثلاثية التي ترأسها الحكومة لدارسة الحد الأدنى للأجور بحث التأثير الاقتصادي والقضايا الأخرى عند اتخاذ قرار فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور في العام المقبل.

كما ضغط الوزير على البرلمان مرة أخرى للموافقة بسرعة على موازنة إضافية بقيمة 6.7 ترليون وون لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتلوث الهواء الناجم عن الغبار.

فقد سبق واقترحت حكومة كوريا الجنوبية الأمر الشهر الماضي، بيد أنه لم يتم إحراز أي تقدم بعد نتيجة النزاع بين الأحزاب المتنافسة.

وأكد هونج على أن الحكومة ستحافظ على سياسة مالية توسعية لدعم الإصلاح الهيكلي والإنعاش الاقتصادي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهر

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أقل من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أكثر من شهرين

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

الآن

السيسى يبحث مع الرئيس الزامبي عددًا من القضايا الإقليمية

براتب يصل لـ4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

علاء عابد: قوانين لإلغاء حبس الغارمات وتجريم زواج القاصرات والعنف ضد المرأة

الزمالك: طبع 10 آلاف تذكرة جديدة لإياب نهائي الكونفيدرالية

ads
ads
الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

تحديد موعد انطلاق الدورى الجزائرى فى موسمه الجديد

"أى.تى.فى" تتوصل لاتفاق لإتاحة مباريات كأس إنجلترا مجانًا

كوريا الجنوبية تدعو الشمال للمشاركة فى بطولة العالم للألعاب المائية

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

الرئيس نيوز

رحيل صاحب أشهر صورة على "خط بارليف" خلال حرب أكتوبر

ترامب: رئيسة الكونجرس الأمريكي "فقدت صوابها"

بالصور| جيهان السادات في حفل إفطار رمضاني قبل أيام من "حادث المنصة"

متحدث المترو يوضح حقيقة تعطل قطار محطة السادات

"قناة مجانية" لبث مباريات بطولة كأس أفريقيا تنطلق غدا.. اعرف التردد

كشكول

بالصور.. وكيل وزارة التعليم الفيوم يتابع أعمال التصحيح لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

الأمصار

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الموسيقى ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

"فيس بوك": قمنا بتعطيل مليارات الحسابات المزيفة

الصحة

خطوات بسيطة تساعد على تحسين نوم الطفل ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎