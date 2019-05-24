المبعوث الصينى لدى الأمم المتحدة يدعو إلى حماية المدنيين عبر منع الصراعات

طالب مبعوث صيني ببذل الجهود لمنع الصراعات أو تسوية الصراعات سلميا من أجل حماية المدنيين.



وقال ما تشاو شو، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن "منع نشوب الصراعات وتسوية الصراعات عبر الطرق السلمية يمثل أكثر الطرق فعالية في حماية المدنيين".



وأوضح من خلال مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، أنه يتعين على مجلس الأمن التحلي بالجدية في مباشرة مسؤولياته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنضال من أجل تسوية الصراعات عبر دعم الحوار والتشاور والمفاوضات السياسية حتى يتسنى تجنيب المدنيين ويلات الحروب.



وتابع: "يجب علينا معارضة استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، ومعارضة سياسات القوة والاستئساد".



وأشار المبعوث الصيني إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، انطلاقا من تبني مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والإستراتيجي المستدام - بناء شراكات تقوم على الحوار بدلا من المواجهة، وعلى الصداقة بدلا من الانحياز، سعيًا إلى خلق عالم يتسم بالسلام الدائم والأمن العالمي.



وطالب ما المجتمع الدولي برعاية الشعور بمجتمع مصير مشترك للبشرية، وبدعم مفهوم الحوكمة العالمية القائمة على فكرة النمو المشترك عبر التحاور والتضافر، والنضال من أجل خلق بيئة دولية مستقرة وسلمية.