انفجار خزان هيدروجين يتسبب فى مقتل شخصين بمدينة "كانج- نينج"

تسبب انفجار خزان هيدروجين في مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في مدينة كانج-نينج بشرق كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت سلطات مكافحة الحرائق.



ويعاني شخص واحد من الماصبين الـ6 من جروح خطيرة فيما أصيب الـ5 الآخرين بجروح سطحية.



وفي الشأن قالت المتحدثة باسم دائرة إطفاء إقليم كانغ-وون عبر الهاتف، إن رجال الإطفاء بدأوا عمليات الإنقاذ للتأكد مما إذا كان هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض بعد الانفجار.



وقالت: "لقد قمنا بإرسال رجال الإطفاء إلي موقع الحادث بعد تلقي مكالمة في الساعة 6:22 مساءً،" مضيفةً أن الخزان كان يستخدم من قبل شركة في مجمع صناعي بالمدينة التي تقع على بعد 240 كيلومترا شرقي العاصمة.