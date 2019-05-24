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الجمعة 24/مايو/2019 - 01:05 ص

مصرع طفلين فى حريق هائل داخل شقه سكنية بالمحلة الكبرى

مصرع طفلين فى حريق
مصرع طفلين فى حريق هائل داخل شقه سكنية بالمحلة الكبرى
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2641465

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، منذ قليل، اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الخامس بعمارة سكنية، إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجىء، مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، ووفاة طفلين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بشقة سكنية بشارع محمد إسماعيل بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينه الأوليه نشوب حريق هائل بشقة سكنية مؤجرة للمدعو " أنس. ع. ا" بالطابق الخامس بعمارة سكنية بمنقطة الجمهورية بدائرة القسم.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران الحريق، وتم السيطرة عليه بالكامل قبل امتداد النيران لباقي العمارات السكنية، وتم العثور على جثتي نجلي مستأجر الشقة المذكورة، وهما"خالد"، و"ساجد".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفلين فى حريق هائل داخل شقه سكنية بالمحلة الكبرى
مصرع طفلين فى حريق هائل داخل شقه سكنية بالمحلة الكبرى
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