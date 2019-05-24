كوريا الجنوبية تدعو الشمال للمشاركة فى بطولة العالم للألعاب المائية

طلبت كوريا الجنوبية والاتحاد الدولي للسباحة (الفينا) من كوريا الشمالية المشاركة في بطولة العالم للسباحة والتي ستعقد في الجنوب صيف العام الجاري، بالرغم من استمرار توتر الوضع فيما يخص القضية النووية للشمال.



من المقرر أن تستضيف مدينة غوانغجو بكوريا الجنوبية بطولة العالم للألعاب المائية في الفترة من 12 إلى 28 يوليو المقبل تحت شعار "الغوص في السلام."



وفي بيان مشترك، قال رئيس بلدية غوانغجو "لي يونج-سوب" ورئيس الفينا جوليو ماجلوني إنهم "يأملون بصدق" أن تكون كوريا الشمالية جزءًا من المنافسة، علما بأن آخر موعد للتسجيل في الحدث هو 12 يونيو.



وجاء في البيان أنه "من خلال استضافة هذه المنافسة في الدولة الوحيدة المنقسمة في العالم، نريد أن نوضح للجميع أن الرياضة يمكنها أن تتجاوز السياسة والأيديولوجية وأن التواصل والتفاعل من خلال الرياضة يعادل السلام."



وأضاف البيان أن " 1.5 مليون من سكان غوانغجو والكوريين الجنوبيين يتطلعون بشغف إلى تشجيع الرياضيين من الجنوب والشمال وحضور عروض فرقهم."



كما أشار "لي" وماغلوني إلى أن مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في "بيونغتشانغ" بكوريا الجنوبية مهدت الطريق للمصالحة والسلام في شبه الجزيرة الكورية، مما أدى في نهاية المطاف إلى سلسلة من اجتماعات القمة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.



وذكر البيان أن "بطولة العالم في غوانغجو ستكون فرصة رائعة للرياضيين من الكوريتين لتكوين صداقات والترويج لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في العالم."



بيد أنه في مؤتمر صحفي منفصل، قال كورنيل مارسكيسكو المدير التنفيذي لـ"الفينا" إن كوريا الشمالية أبلغت الاتحاد مؤخرًا بأنها لن تتنافس في غوانغجو. وأضاف أن "الفينا" ستواصل محاولة إقناع كوريا الشمالية بتغيير رأيها.



وأشار إلى أن كوريا الشمالية أرسلت رياضيين إلى بطولة العالم للغوص في فينا في لندن الأسبوع الماضي، وأنها قد تفعل ذلك مرة أخرى بإرسال لاعبيها إلى غوانغجو.



وأضف مارسكيسكو أنه يمكن للبلاد تأكيد مشاركتها بعد الموعد النهائي للتسجيل، وإنها مسؤولية الفينا أن تشجع البلاد الراغبة في المشاركة في بطولاتها العالمية.

