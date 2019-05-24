الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على عائلة أسير مقدسى ويعتقل والده وآخرين

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عن الأسير المقدسي نادر مروان محمد ناصر الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، ومحل إقامته بحي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، وذلك بعد قضائه 45 شهرَا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل نادر بتاريخ 26-10-2015 وقد تنقل في كافة سجون الاحتلال وتحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي.



واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الإفراج عن نادر باقتحام منزل عائلته والاعتداء بالضرب على الأهل، بالإضافة إلى اعتقال عددًا منهم، من بينهم والده؛ وذلك بحجة استعدادات العائلة لتنظيم حفل استقبالٍ لنجلها الأسير بعد إطلاق سراحه.