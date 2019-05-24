الليلة.. حفل فرقة "تواشيح سورية" بمركز الربع

يُقام بمركز الربع الثقافي بشارع المعز٬ حفل للإنشاد الديني والتواشيح والمدائح النبوية٬ تحييه فرقة "تواشيح السورية"٬ في العاشرة من مساء اليوم الجمعة.



تجسد المجموعة شكل الحضرات الصوفية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها "سبحانك ربى، ما شممت الورد، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، أعد لنا ذكرى الأحباب، على بعد الحمى، الزماكن إلى الكنانة تهنئ، أحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبى يا جماله، إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى، قمر سيدنا النبى، لا إله إلا الله"، بالإضافة إلى عدد من قصائد وأشعار لكل من محيي الدين بن عربي، والحلاج، وابن الفارض، وغيرهم.