اليوم.. "الصيام النفسي" بمكتبة المستقبل

تعقد بمكتبة المستقبل العامة٬ في جسر السويس٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ ندوة بعنوان "الصيام النفسي" تحاضر بها الدكتورة غادة الخولي٬ إستشاري وأستاذ الطب النفسي بطب عين شمس.



تجيب "الخولي" على التساؤل: كيف للنفس أن تصوم، وكيف لهذا الصيام أن يكون عبادة مستمرة تصل لذروتها في شهر رمضان؟، فالصيام حالة توازن بين الجسد والنفس وتنظيم للعلاقة فيما بينهما وما بين الروح٬ وهذا جهاد نفس له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالي.



للصيام فوائده النفسية، أولها إنماء الشخصية، ومعناه النضج وتحمل المسئولية والراحة النفسية، إنه يعطي الفرصة للإنسان لكي يفكر في ذاته، ويعمل على التوازن الذي يؤدي إلى الصحة النفسية، فالصيام يدرب الإنسان، وينمي قدرته على التحكم في الذات.