ترامب يتوقع إبرام صفقة تنهي الحرب التجارية مع الصين قريبا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة تنهي الحرب التجارية مع الصين قريبا، تحت الضغط الممارس من إدارته من أجل تجاوز عجز الميزانية التجارية مع الصين.



وألمح ترامب في تصريح صحفي أدلى به إلى تقدم سريع نحو النتيجة التي ترغب بها واشنطن في المفاوضات التجارية مع الصين وقال: "هذا يحدث ويحدث بسرعة، أعتقد أن أمورا ستتقدم مع الصين بسرعة، لأنني لا أستطيع أن أتخيل أن هروب آلاف الشركات من شواطئها إلى أماكن أخرى، يسرهم".



وأعلن ترامب أن إدارته وضعت خطة تتضمن حزمة مساعدات للمزارعين الأمريكيين وتهدف إلى مكافحة آثار الحرب التجارية مع الصين. وتقضي الخطة بتخصيص 16 مليار دولار لمساعدة المزارعين سيتم تحويلها من عائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على بضائع صينية مؤخرا.



وقال: "أوعزت إلى وزير الزراعة سوني بيردو بتقديم 16 مليار دولار كمساعدات للمزارعين ومالكي المزارع لتربية الماشية الأمريكيين، وسيتم استلامها من الصين"، مضيفا أنه لا يحق لأي دولة تهديد أمن الولايات المتحدة الاقتصادي أوالقومي.



وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة الشعرين المقبلة التي ستعقد في مدينة أساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو القادم، مؤكدا أنه ينوي بحث الخلافات التجارية مع الصين.



وأثرت الحرب التجارية الأمريكية الصينية على المزارعين الأمريكيين بصورة حادة، خاصة بعد رفع الصين الرسوم الجمركية بنسبة 25% على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، منها فول الصويا والذرة ولحم البقر وعصير البرتقال والتبغ، ردا على رفض الولايات المتحدة رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.